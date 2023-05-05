Власть 05 мая 2023, 21:47 Минцифры опубликовало проект о создании единого реестра воинского учета в России Минцифры опубликовало проект постановления правительства о едином реестре воинского учета РИА «Новости»

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В России подготовили текст постановления о создании единого электронного реестра воинского учета. Минцифры опубликовало документ на портале проектов нормативных правовых актов, сообщил РБК.

Исходя из положений документа, электронный реестр воинского учета может появиться в России до 31 декабря 2023 года. Начать пользоваться им планируют в следующем году, а с 1 января 2025-го его намерены ввести в эксплуатацию Минобороны страны.

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В апреле депутаты Госдумы приняли заключительном, третьем чтении законопроект о создании единого реестра военнообязанных. По задумке авторов инициативы, повестки будут вручать не только традиционным способом, но и посредством рассылки через портал «Госуслуги». По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, документ можно будет получить и в отделениях МФЦ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новость не должна вызывать панику у россиян. По его мнению, систему воинского учета необходимо совершенствовать, и ее цифровизация поспособствует этому.