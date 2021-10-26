Минцифры допустило расширение списка получателей поддержки в IT-сфере

В России могут расширить список IT-предприятий, которым власти страны оказывают поддержку. Им будут доступны налоговые льготы. Точечные меры помощи уже существуют.

Замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Максим Паршин уточнил, что в Минцифры уже начали обсуждать такую возможность. Его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки тех, кто может претендовать на соответствующие налоговые льготы», — подчеркнул Паршин.

Среди точечных меры поддержки, напомнил он, есть гранты, поддержка малого и среднего бизнеса. Десятки тысяч таких компаний имеют возможность пользоваться облачными сервисами вдвое дешевле, чем на рынке.

«Это ряд мероприятий, связанных с поддержкой экспорта. <…> И, конечно, стимулирование интеграционных процессов в евразийском пространстве», — пояснил заместитель министра.

С 15 ноября гранты от правительства смогут получить подмосковные предприниматели. На поддержку малого и среднего бизнеса в РФ выделят более 38 миллиардов рублей.