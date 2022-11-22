Власть 22 ноября 2022, 12:12 Минцифры анонсировало дополнительный список на отсрочку от призыва Минцифры включит в дополнительный список на отсрочку от призыва в армию IT-специалистов РИА «Новости»

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Минцифры решило сделать для Минобороны дополнительный список на отсрочку от службы в рамках осеннего призыва, в него войдут IT-специалисты. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

Министерство уточнило, что прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов, которые подпадали под осенний призыв, уже завершили

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«Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям», — сказали в ведомстве.

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Минцифры в связи с этим сформирует еще один список для Минобороны, но окончательное решение по нему останется за военным ведомством.

Осенний призыв в 2022 году стартовал на территории России 1 ноября. Его начало сдвинули на месяц в связи с частичной мобилизацией. Предполагается, что на службу в армию отправятся 120 тысяч солдат, однако их не намерены посылать в зону спецоперации.