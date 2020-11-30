Минтруд могут переименовать. Работы тоже станет больше

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила преобразовать Министерство труда. Новое ведомство должно стать Министерством труда, соцзащиты и семейной политики.

«Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ. Какого-то единого центра, единой точки входа управления семейной политики нет. Отсюда и ситуация, когда у семи нянек дитя без глазу», — заявила Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Ее слова приводит РИА «Новости».

По мнению спикера СФ, Минтруд достойно справился с защитой интересов семей с детьми в период пандемии коронавируса в стране. Поэтому ведомство нужно наделить дополнительными полномочиями, а также изменить название.

За создание единого центра по контролю семейной политики выступают разные ведомства: Минпросвещения, Минздрав, Минтруд, МВД. Более того, в регионах уже наработан опыт по созданию «министерств семьи», добавила Матвиенко.