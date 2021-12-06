Минтруд разработал новый алгоритм выдачи пенсий всей суммой сразу
Две группы граждан смогут получить пенсию всей суммой сразу
Минтруд разработал новые правила выдачи пенсий для тех, кто хочет получить ее всей суммой одновременно. Так получится сделать не у каждого, написал «Московский Комсомолец».
Новый алгоритм коснется только двух категорий граждан. К первой относятся социально незащищенные россияне, которые получают пенсию по потере кормильца или инвалидности. Вторые — это люди, сумма накоплений которых во время трудовой жизни оказалась слишком мала. У них же мало пенсионных баллов. Получить свои деньги смогут мужчины после 60 лет и женщины после 55.
Суть алгоритма заключается в его упрощении. Заявление на разовую выплату всей пенсии можно будет подать онлайн через «Госуслуги». Так же смогут поступить и те, кто выводил деньги в негосударственные фонды. Срок единовременной выплаты рассчитан на пять лет, после чего за ней можно обратиться снова.
Чиновники будут рассматривать заявки в течение пяти дней, после чего отпишутся о своем решении — удовлетворять просьбу или нет. Такой порядок начнет действовать с 1 июля 2022 года.