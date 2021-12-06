Минтруд разработал новый алгоритм выдачи пенсий всей суммой сразу

Минтруд разработал новые правила выдачи пенсий для тех, кто хочет получить ее всей суммой одновременно. Так получится сделать не у каждого, написал «Московский Комсомолец».

Новый алгоритм коснется только двух категорий граждан. К первой относятся социально незащищенные россияне, которые получают пенсию по потере кормильца или инвалидности. Вторые — это люди, сумма накоплений которых во время трудовой жизни оказалась слишком мала. У них же мало пенсионных баллов. Получить свои деньги смогут мужчины после 60 лет и женщины после 55.

Суть алгоритма заключается в его упрощении. Заявление на разовую выплату всей пенсии можно будет подать онлайн через «Госуслуги». Так же смогут поступить и те, кто выводил деньги в негосударственные фонды. Срок единовременной выплаты рассчитан на пять лет, после чего за ней можно обратиться снова.

Чиновники будут рассматривать заявки в течение пяти дней, после чего отпишутся о своем решении — удовлетворять просьбу или нет. Такой порядок начнет действовать с 1 июля 2022 года.