Минтруд предложил увеличить МРОТ | 360°

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Минтруд предложил увеличить МРОТ

Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ до 16 242 рублей

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Министерство труда и социальной защиты России предложило увеличить минимальный размер оплаты труда на следующий год до 16 242 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Прожиточный минимум также предложили увеличить до 14 375 рублей.

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«Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета», — сказано в сообщении ведомства.

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Там также напомнили, что размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости, от него же зависят размеры социальных выплат.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что пик роста напряженности на рынке труда в стране произойдет к концу текущего — началу следующего года. В министерстве подчеркнули, что необходимо принять меры для поддержки занятости населения, а особенно тем, кто лишился рабочего места в связи с ликвидацией компании или сокращением штата.

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