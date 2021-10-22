Минтруд предложил уменьшить количество мигрантов

Количество мигрантов, прибывающих в Россию на основании визы, следует сократить на 14% по сравнению с допандемическим 2019 годом. Квоту на их прибытие в 2022 году надо установить в пределах 124 тысяч человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России.

«Относительно допандемического 2019 года (144,5 тысячи человек) квоты сокращены более чем на 14%. Такая потребность определена на основании предложений федеральных и региональных органов власти. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения», — сообщили агентству.

Потребность на 2022 год уже утверждена комиссией, в состав которой входили представители силовых ведомств и заинтересованных министерств страны.

В Минтруде напомнили, что число мигрантов с рабочими визами устанавливается ежегодно. После начала пандемии их въезд для трудоустройства проводился по временному алгоритму. Они получали работу по заявкам в том случае, если не было возможности набрать сотрудников внутри региона. Пригласившие их компании были обязаны обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемических требований.

Чтобы уменьшить число трудовых мигрантов в России депутат Виктор Водолацкий предложил организовать работу вахтовым методом россиян, которые проживают на территориях, где нет строек и рабочих мест.