Минтруд не увидел предпосылок для четырехдневки в России

В Министерстве труда и социальной защиты не видят причин переходить на четырехдневную рабочую неделю. Глава ведомства Антон Котяков отметил, что альтернативой пятидневке можно считать удаленную занятость.

«Мы на сегодняшний день предпосылок к введению четырехдневной рабочей недели — четких, ярко выраженных — не видим», — сказал Котяков.

Он напомнил что сейчас активно в жизнь россиян внедряется удаленная занятость. При этом заработная плата работников, которые трудятся вне офиса, не должна страдать. Между работодателем и сотрудником при удаленной работе должны быть четко зафиксированы правила взаимоотношений: определено время выхода на связь, время предоставления информации, предоставление своевременных отчетов.

«Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила. Соответственно, при выполнений всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет», — сказал глава Минтруда.

Ранее Антон Котяков заявил, что Минтруд рассмотрит предложение о четырехдневной неделе, если оно к ним поступит. При этом министр отметил, что готовность обсуждать предложение не равна согласию с ним.