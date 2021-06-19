Минтруд допустил отстранение непривитых от ковида сотрудников

Сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию от коронавируса по эпидемическим показаниям, можно отстранить от работы. Об этом субботу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Его слова процитировал ТАСС.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — сказал он.

Котяков пояснил, что отстранение будет действовать на тот период, на который была введена обязательная вакцинация. Это решение принимается на уровне регионов — если власти ввели обязательную вакцинацию по эпидемическим показаниям, работники, которые трудятся в указанных в списке сферах, должные следовать этому постановлению.

Ранее он напомнил, что увольнять сотрудников за отказ от вакцинации незаконно. Котяков подчеркнул, что трудовой кодекс не предусматривает этой возможности. Он добавил, что введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан — полномочия конкретного региона. Поэтому на ситуацию необходимо смотреть в каждом отдельном субъекте.

К полномочиям регионов страны также относятся решения переводить сотрудников на удаленную работу, предоставлять дополнительные услуги населению или разворачивать точки вакцинации.