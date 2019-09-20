  • Минтранс выступил против отмены профессиональных праздников

    20 сентября 2019, 18:19

    Анастасия Карпеева

    Старейшие профессиональные праздники: День радио, железнодорожника и воздушного флот могут отменить в России. В пресс-службе Минтранса оценили идею в интервью сайту RT.

    День нужных профессий - Праздник радио, железной дороги и воздушного флота надо сохранить

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    Представители Минтранса отметили важность праздников и выступили против идеи.

    «Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников. Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников», — сказали в ведомстве.