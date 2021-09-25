Минтранс предложил установить на такси датчики усталости

В проект закона «О такси» указано, что автомобили необходимо оснастить сертифицированными устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Порядок их применения и обслуживания должно установить правительство России. Если проект федерального закона утвердят, он может вступить в силу 1 сентября 2022 года.

Как сообщает ТАСС, Минтранс России предложил регионам дополнительно сформировать требования к экологическому классу транспортного средства, используемого в качестве такси.

В документе оговариваются нормы оформления такси — цветографическая схема из квадратов контрастных цветов и соответствующий нацстандартам опознавательный фонарь оранжевого цвета. На внешней поверхности кузова не допускается информация о начальном и конечном пунктах перевозки и ее стоимости. Информацию о действующих тарифах пассажиру должен сообщать водитель. В салоне можно будет разместить QR-кода, ведущий на сайт с этой информацией.

Часть требований к водителям, касающаяся отсутствия нарушений ПДД, будет введена в действие 1 марта 2023 года.

Ранее Минтранс предложил лишать права управлять такси водителей, у которых больше трех неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).