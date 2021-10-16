Минтранс Башкирии выделил на перелеты для чиновников 20,4 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии устроило аукцион на организацию перелета для чиновников. Начальная цена — 20,4 миллиона рублей.

Об этом сообщил РБК, это цифра была рассчитана из стоимости одного летного часа — 551,7 тысячи рублей. Деньги выделены из бюджета республики.

Исполнитель будет организовывать перелеты из Уфы в разные регионы России и другие страны. Даты и места пока не названы. Заявки исполнителю будут будут направлять, самое позднее, — за четыре дня до вылета. Объем оказания услуг пока также неизвестен. Контракт будет заключен в конце декабря.

По техзаданию, исполнитель будет организовывать перевозки пассажира и багах. Также должно быть обслуживание в VIP-залах и питание на борту. Необходимо, чтобы в самолете работали бортпроводники.

В самолете должно быть не мене пяти мест для пассажиров, он должен быть рассчитан на перелеты не менее 2,2 тысячи километров и не менее пяти часов. Кроме того, необходимо навигационное, система кондиционирования и предупреждения столкновения самолетов в воздухе.