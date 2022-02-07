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    07 февраля 2022, 23:20

    Минстрой России не получил законопроект Госдумы о похоронном деле

    Законопроект Госдумы о похоронном деле в России не поступал на рассмотрение в Минстрой

    Анастасия Ектова

    Министерство строительства и ЖКХ России пока что не получило разработанный Госдумой законопроект о похоронном деле. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

    Минстрой России не получил законопроект Госдумы о похоронном деле

    Депутаты Госдумы 7 февраля разработали законопроект, который устанавливает ряд новшеств в похоронной отрасли. В частности, они затрагивают вопрос регулирования цен, избавление от недобросовестных игроков и инвентаризацию кладбищ. Однако пока что этот документ не поступал на рассмотрение в Минстрой, пишет РИА «Новости» Недвижимость.

    «На данный момент законопроект о похоронном деле, разработанный депутатами Госдумы, в Минстрой России не поступал», — сказано в сообщении.

    В связи с этим ведомство не может обозначить собственную позицию по предложениям российских депутатов. Она будет разработана после того, как эксперты ознакомятся с документом и он пройдет все необходимые процедуры.

    Существующий в России срок давности по долгам за капитальный ремонт затрудняет сбор средств. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов 31 января выступил с идеей отменить срок давности по таким задолженностям для борьбы с неплательщиками.