Минстрой России не получил законопроект Госдумы о похоронном деле

Министерство строительства и ЖКХ России пока что не получило разработанный Госдумой законопроект о похоронном деле. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Депутаты Госдумы 7 февраля разработали законопроект, который устанавливает ряд новшеств в похоронной отрасли. В частности, они затрагивают вопрос регулирования цен, избавление от недобросовестных игроков и инвентаризацию кладбищ. Однако пока что этот документ не поступал на рассмотрение в Минстрой, пишет РИА «Новости» Недвижимость.

«На данный момент законопроект о похоронном деле, разработанный депутатами Госдумы, в Минстрой России не поступал», — сказано в сообщении.

В связи с этим ведомство не может обозначить собственную позицию по предложениям российских депутатов. Она будет разработана после того, как эксперты ознакомятся с документом и он пройдет все необходимые процедуры.

Существующий в России срок давности по долгам за капитальный ремонт затрудняет сбор средств. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов 31 января выступил с идеей отменить срок давности по таким задолженностям для борьбы с неплательщиками.