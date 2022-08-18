Минстрой разработал новые правила для создания парков в России

Минстрой обновил проект Свода правил проектирования и благоустройства парков. Теперь там будет больше зелени и зон для отдыха, сообщила «Парламентская газета».

Территорию парка, согласно документу, необходимо поделить на зоны. От 40 до 75% площади должна занимать зона тихого отдыха, 10-20% — физкультурно-оздоровительная зона, 5-15% — зона для массовых мероприятий, еще 5-10% — детские площадки.

При этом в парках должно быть не меньше 50% зелени, относительно всей территории, а в лесопарках — не меньше 75%. В последних запрещены любые постройки и даже велодорожки.