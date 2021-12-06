Минстрой разъяснил новые штрафы за незаконное остекление балконов

Министерство строительства разъяснило, что штрафы за остекление балконов существовали и раньше. Но по новому закону, который начнет действовать с 1 марта, наказать смогут не только обычных жильцов, но и юрлица.

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минстрое отметили, что штрафы за остекление балконов существовали и ранее. Надзорные органы могут и сейчас при нарушении правил оштрафовать владельца.

В Минстрое отметили, что парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна относятся к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно. Однако внешний вид дома может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.