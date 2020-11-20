Минстрой перенесет перерасчет платы за тепло в домах

Дата переносится на 1 января 2022 года. Ведомство уже подготовило проект постановления Правительства.

Перенос сроков программы нужен, чтобы избежать значительного подорожания коммуналки.

Норму хотели ввести в начале 2021 года. Однако в комитете Госдумы по энергетике посчитали, что еще рано ее принимать. Без выполнения сопутствующих программ увеличится плата для жителей малоэтажных домов.

«Все зависит от субъекта, постановлений и расчетов, которые он принял. Но, так или иначе, есть регионы, где в случае реализации сегодня норматива на отопление в зависимости от этажности граждане могут получить серьезно увеличенный счет», — пояснил член комитета нижней палаты Борис Гладких.

В то же время для других домов нормативы могут сильно снизиться. По этой причине жильцы не захотят устанавливать счетчики тепла. А значит, систему необходимо сбалансировать, заявил Гладких. По его словам, главное не допустить того, что в одних домах собственники захотят вывести счетчики из строя, а в других будут платить в разы больше.