Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT призыв лидера Незалежной Владимира Зеленского отменить Минские соглашения и изменить формат переговоров.

«Не к лицу лидеру государства игнорировать подписанный Украиной международный договор — Минские соглашения», — заметил парламентарий.

Он объяснил, что масштабные действия в Донбассе удалось остановить именно благодаря Минским соглашениям. По его словам, украинскому президенту «диктуют инструкции» для того, чтобы на востоке страны не наступило никакой стабильности.

«Плохо быть пешкой в чужой игре, особенно президенту, который фактически лишен права на свое мнение», — резюмировал законодатель.