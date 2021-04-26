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    26 апреля 2021, 20:25

    Депутат раскритиковал Зеленского за призыв изменить минский формат

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Руслан Бальбек обсудил с RT призыв лидера Незалежной Владимира Зеленского отменить Минские соглашения и изменить формат переговоров.

    «Не к лицу лидеру государства игнорировать подписанный Украиной международный договор — Минские соглашения», — заметил парламентарий.

    Он объяснил, что масштабные действия в Донбассе удалось остановить именно благодаря Минским соглашениям. По его словам, украинскому президенту «диктуют инструкции» для того, чтобы на востоке страны не наступило никакой стабильности.

    «Плохо быть пешкой в чужой игре, особенно президенту, который фактически лишен права на свое мнение», — резюмировал законодатель.