Минск пообещал согласовать дорожные карты по интеграции в три дня

Представитель белорусского правительства пояснил, что документы почти готовы, за исключением некоторых пунктов, по которым согласование пройдет в ближайшие два-три дня. После окончательной подготовки лидеры двух государств в торжественной обстановке подпишут итоговые бумаги.

«Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

Он пояснил, что медленный старт работы по интеграции двух государств был связан с изменением экономической и финансовой политики России, которая оказалась под чрезвычайным внешним давлением. Отсюда появились и новые правила, включая бюджетный маневр и политику импортозамещения. Белоруссии, как ближайшему партнеру, казалось, что все это направлено против нее. Однако сегодня стало понятно, что это было только попытко выстраивания отншений в новых условиях.

«Теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел», — заявил Дмитрий Крутой.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в минувшую пятницу, 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам встречи лидеров двух государств министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что для финализации работы по интеграционным дорожным картам осталось решить вопросы по нефти, газу и единой налоговой тарифной сетке.