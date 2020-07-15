Минсельхоз РФ предложил уничтожать нелегальную табачную продукцию

В министерстве сельского хозяйства России подготовили поправки к законодательству, предлагающие уничтожать конфискованные табачные изделия и средства их производства.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документы ведомства. Министерство хочет внести в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» поправки по утилизации и уничтожению изъятой из незаконного оборота табачной продукции.

Доля нелегальной продукции в России достигла 15,6%. Каждая вторая нелегальная пачка производится в странах ЕАЭС, занимающих 54% черного рынка.

В Минсельхозе считают, что уничтожение табачного конфиската позволит сэкономить значительные бюджетные средства, которые тратятся на ее длительное хранение. Ведомство также намерено обязать использовать при производстве табачных изделий только собственное оборудование.

Нелегальная табачная продукция продается по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, что представляет угрозу для экономических интересов России.

«Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка», — уточнили в министерстве.

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