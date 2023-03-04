04 марта 2023, 18:37
Минсельхоз приступил к изучению вопроса о новых закупках зерна в госфонд
ТПП: Минсельхоз изучает возможность новых закупок зерна в интервенционный фонд
Министерство сельского хозяйства изучает возможность дополнительной закупки зерна в интервенционный фонд. Запрос сделала Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщил председатель Комитета ТПП по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев. Его процитировало РИА «Новости».
«Запрос был за подписью президента ТПП Сергея Николаевича Катырина. В ответе было сказано, что Минсельхоз прорабатывает эту тему», — отметил Чекмарев.
Реклама
Он пояснил, что из-за низкой стоимости закупки на фоне рекордного урожая нужно приобрести около 10–15 миллионов тонн к запасам прошлого года. Такая мера поможет убрать с рынка зерновые излишки и разгрузить емкости для его хранения. При этом у аграриев появятся деньги на весенние полевые работы.
Реклама
Минсельхоз собирался сформировать неснижаемый запас фонда в три миллиона тонн зерна. Необходимый объем закупили в 2022 году.
Агентство Bloomberg отмечало, что в январе и феврале нового года экспорт российской пшеницы почти в два раза превысил показатели до специальной военной операции. Объем поставок составил порядка 6,1 миллиона тонн.
Сельское хозяйство
Реклама
Реклама