Минсельхоз отказался пугать россиян возможным дефицитом продуктов

Дефицита продовольствия в России не ожидается, вопреки опасениям, высказанным Счетной палатой. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Ведомство отметило устойчивый рост производства продукции в агропромышленном секторе. Это позволит обеспечить российский рынок всеми необходимыми продуктами, заверили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита», — указано в сообщении ведомства.

Счетная палата ранее обнародовала доклад с оценкой экономической ситуации в стране, из которого следует, что соглашения властей с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и ретейлерами об ограничении роста цен на основные продукты питания могут привести к дефициту продовольственных товаров.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее заявил о выделении 4,5 миллиарда рублей на поддержку производителей муки для сдерживания роста цен. Глава кабмина поручил Минсельхозу как можно скорее обеспечить выделение этих средств для регионов.