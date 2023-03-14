Власть 14 марта 2023, 20:10 Минпромторгу поручили перенести авиаремонтный завод из Читы на новое место Путин поручил Мантурову рассмотреть возможность переноса авиаремонтного завода из Читы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место. Глава государства обратился с этим вопросом к министру промышленности и торговли Дениса Мантурову.

В ходе совещания по вопросам развития городов в регионах страны Путин отметил, что создать объект «с нуля» можно на абсолютно новой технической базе.

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По словам российского лидера, необходимо все это посчитать и при наличии целесообразности начать «какое-то движение в этом направлении». С точки зрения развития города, подчеркнул президент, она, конечно, существует.

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«Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать <…>», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо кардинально повышать качество жизни населения на Дальнем Востоке. Он указал на необходимость создания комфортной и безопасной городской среды в дальневосточных регионах.