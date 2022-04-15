Минпромторг заявил, что перевозчики саботируют поставки российской продукции

Часть крупных международных перевозчиков, в большинстве своем из недружественных стран, отказываются от поставок российской продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», — заявили в ведомстве РИА «Новости».

В министерстве добавили, что временные трудности для транспортировки грузов создают в том числе запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с номерами РФ и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, которые находятся в России.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в начале марта сообщал, что зарубежные логистические компании саботируют поставки российской продукции. Речь в том числе шла об минеральных удобрений.

В ведомстве ведется мониторинг, министерство оказывает помощь в решении проблемных ситуаций, с которыми столкнулись российские компании.