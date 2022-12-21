Власть 21 декабря 2022, 09:26 Минпромторг выделит 130 миллиардов рублей на постройку 270 судов Замглавы Минпромторга Евтухов: до 130 миллиардов рублей выделят на строительство 270 судов РИА «Новости»

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Министерство промышленности и торговли России планирует выделить 130 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство 250–270 судов до 2027 года. Об этом РБК сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Речь идет о постройке танкеров, пассажирских судов, земснарядов, рыболовных судов и крупнотоннажного флота.

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«Эти средства еще должен окончательно одобрить Минфин, но поручение об этом вице-премьера Дениса Мантурова есть», — подчеркнул Евтухов.

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Он добавил, что нужно будет дождаться решения кабмина, чтобы включить данную программу в список проектов, претендующих на деньги из ФНБ. Представители Минфина сообщили, что рассматривают возможность выделения 130 миллиардов. Издание также направило запрос в Минэкономразвития.

Минпромторг еще в сентябре этого года говорил, что из фонда должны выделить 286,5 миллиарда рублей. При этом ведомство оценивало всю программу в 477 миллиардов рублей.