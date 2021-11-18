Минпромторг предупредил о росте стоимости перевозок до 90%

Перевозка металлургических и строительных грузов выросла на 10-25% на автотранспорте и на 20-90% на железной дороге. Железнодорожные операторы сообщили, что ставки предоставления вагонов не вернулись даже на уровень 2019 года и продолжают расти. В ОАО РЖД отметили, что нагрузка на железные дороги продолжает увеличиваться.

Как стало известно газете «Коммерсант», глава Минпромторга Денис Мантуров обратился с письмом к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Он попросил обсудить на правительственном совещании транспортировку металлургической продукции и стройматериалов. Мантуров сослался на поступающие от отраслевых ассоциаций жалобы на заметный рост стоимости транспортировки. Причем инфраструктурный железнодорожный тариф вырос на 3,4%, а плата на вагон — почти на 40%.

Поэтому доля перевозок в конечной цене продукции может повысить цены, например, цемента на 30-40%, а нерудных материалов — 50-90%. Из-за этого производители могут поднять ее стоимость. Кроме того, создаются риски невыполнения поставщиками стройматериалов своих обязательств по долгосрочным контрактам.

Мантуров в письме со ссылкой на данные ОАО РЖД сообщил об увеличившемся за последние полгода объеме перевозок. Железнодорожники с трудом с ним справляются. Глава Минпромторга сообщил также о росте сроков доставки и оборота вагонов. По всей стране была зафиксирована нехватка локомотивов и локомотивных бригад.

В август текущего года поставщики продуктов сообщили о росте цен на перевозки на 160%. Они также пожаловались на нехватку транспорта.