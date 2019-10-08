Минпромторг предложил автоконцернам увеличить нагрузку на импорт

«АвтоВАЗ» отзовет почти 4 тысячи Lada Granta из-за неисправных тормозов Подробнее

Ведомство, по данным издания, приняло такое решение из-за того, что с представителями отрасли не удалось договориться. В качестве замены предлагается увеличение барьера при импорте легковушек. Сейчас он составляет 30%, а может повыситься до 40-45%.

Во время совещания рабочей группы Минпромторга обсуждался вопрос 100%-ной компенсации утилизационного сбора для тех, кто заключил специальные инвестиционные контакты.

Ранее ведомством было разработано и направлено на рассмотрение правительства предложение, позволяющее повысить с 1 января 2020 года ставку утилизационного сбора. Глава министерства Денис Мантуров заявил, что иногда увеличение превысит 120%, что его доля в стоимости машины окажется не выше 1,5-2%. Правительство настаивает на выплате автопроизводителям компенсации утилизационного сбора.