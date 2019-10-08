  • Минпромторг предложил автоконцернам увеличить нагрузку на импорт

    08 октября 2019, 05:51

    Светлана Степанова

    Минпромторг России перестал использовать механизм дифференциации промышленных субсидий для компаний, производящих автомобили. Эти субсидии были призваны компенсировать утилизационный сбор. Подробности сообщил «Коммерсантъ».
    Минпромторг предложил автоконцернам увеличить нагрузку на импорт

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    Ведомство, по данным издания, приняло такое решение из-за того, что с представителями отрасли не удалось договориться. В качестве замены предлагается увеличение барьера при импорте легковушек. Сейчас он составляет 30%, а может повыситься до 40-45%.

    Во время совещания рабочей группы Минпромторга обсуждался вопрос 100%-ной компенсации утилизационного сбора для тех, кто заключил специальные инвестиционные контакты.

    Ранее ведомством было разработано и направлено на рассмотрение правительства предложение, позволяющее повысить с 1 января 2020 года ставку утилизационного сбора. Глава министерства Денис Мантуров заявил, что иногда увеличение превысит 120%, что его доля в стоимости машины окажется не выше 1,5-2%. Правительство настаивает на выплате автопроизводителям компенсации утилизационного сбора.