Власть 12 июля 2023, 14:37 Минпромторг предложил установить квоты для товаров на «российской полке» Минпромторг предложил установить квоты для товаров на «российской полке» размером до 50% Freepik

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На «российской полке» в торговых сетях могут представить бытовую технику, рассказал ТАСС статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, министерство предложило установить квоту для товаров в размере до 50%.

Замминистра подчеркнул, что подобное регулирование является новым. Если предложение примут, вводить его станут постепенно. Пока специалисты не определили конкретные доли товаров на «российской полке», отметил собеседник агентства.

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«Предполагается нормативно закрепить, что квота не сможет быть более 50%. Также на адаптацию предполагается давать рынку не менее 180 дней после установления квоты, чтобы все успели перестроиться», — рассказал Виктор Евтухов.

Он уточнил, что для размещения власти рассматривают непродовольственный сегмент — речь идет о косметике, бытовой химии, средствах гигиены и парфюмерии. По словам Евтухова, в эти списки могу добавить и бытовую технику.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал продавать алкогольную и табачную продукцию на отдельных кассах. Он добавил, что направил предложение главе Минпромторга Денису Мантурову.

В министерстве рассказали, что начали эксперимент по блокировке продажи товаров с истекшим сроком годности и без наличия маркировки. В работе задействовали 10 торговых сетей и 37 небольших магазинов, сообщил RT.