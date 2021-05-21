Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России

Министерство промышленности и торговли пригласило американского предпринимателя Илона Маска обсудить строительство завода Tesla в России. Приглашение появилось в Twitter министерства.

«Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для местных производителей. Приходите к нам, мы поговорим об этом», — говорится в сообщении.

Ряд российских регионов уже предложили построить завод по производству электрокаров Tesla на своих площадках.

Одним из первых был губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Московская область — это, определенно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие специалисты, великолепная логистика. Здесь уже производят Mercedes. Мы найдем вам отличное место», — пообещал он в Twitter.

21 мая основатель Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание». Он рассказал о планах построить заводы компании в разных частях мира.

«Потенциально мы рассматриваем Россию», — заявил изобретатель.