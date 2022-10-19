Минпромторг попросил предприятия отказаться от иностранных мессенджеров | 360°

Власть 19 октября 2022, 08:57 Минпромторг попросил предприятия отказаться от иностранных мессенджеров Минпромторг попросил предприятия отказаться от зарубежных мессенджеров в пользу российских freepik

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Министерство промышленности и торговли России попросило промпредприятия не использовать для служебных целей иностранные мессенджеры и системы ВКС, в том числе Skype, WhatsApp и Zoom. Письмо министерства к руководителям промышленных предприятий оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

Из обращения, направленного 13 октября, следует, что мера необходима для обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы Минпромторг предложил пользоваться российскими мессенджерами и ВКС как на компьютерах, так и на планшетах, смартфонах и других гаджетах.

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«Решение связано с необходимостью выполнения требований правительства и усиления мер по информационной безопасности», — пояснили изданию в ведомстве.

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Директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что принципы работы иностранных и отечественных мессенджеров одинаковы и с рисками сопряжено использование как тех, так и других. В первую очередь — из-за вероятности перехвата данных: информация проходит через серверы центров обработки данных, которые зачастую расположены даже не в России.