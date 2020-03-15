Минпромторг пообещал не закрывать продуктовые магазины из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса торговые сети начали создавать товарный запас. Поэтому нет необходимости покупать много продуктов или паниковать, если какая-то торговая полка опустела. В Минпромторге заявили, что не будут закрывать продуктовые магазины из-за вирусной инфекции.

Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости». В Минпромторрге вместе с региональными властями и торговыми сетями внимательно отслеживают ситуацию с заболеваемостью.

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В министерстве предложили россиянам продуманно подходить к покупкам, ведь у любого товара есть срок годности. Даже крупа не может храниться вечно.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили ТАСС, что к 16 марта по требованию Минпромторга подготовят данные о запасах социально значимых товаров. Ритейлеры сообщили, что россияне стали чаще покупать консервы и крупы, но ажиотажного спроса нет, как и нехватки товаров.

На фоне пандемии коронавируса во многих странах мира опустели прилавки продуктовых магазинов. Люди также пожаловались на нехватку средств гигиены, в частности, гигиенических дезинфектантов и туалетной бумаги.

В России зарегистрировано всего 63 случая заболевания. Уже выздоровел один россиянин и два гражданина КНР.