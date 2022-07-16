Минпромторг отменит акциз на жидкую сталь для ряда предприятий

В России увеличится количество компаний, освобожденных от уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности Виктор Евтухов. Его слова процитировало РИА «Новости».

Во втором квартале 2022 года шесть компаний уже освободили от этого акциза. Причем большая часть из них — четыре предприятия — занимаются машиностроением.

«Сейчас вы видите тех, кто правильно оформил и подал соответствующие заявки, таким Минфин уже все согласовал. Дальше будем расширять список», — отметил Евтухов.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил составить список предприятий, которые стоит освободить от уплаты этого акциза. Поручение касается компаний, производящих жидкую сталь для собственных нужд. Финальный перечень утверждает Минпромторг России.

Правительство страны предположило, что такая мера снизит налоговую нагрузку на предприятия, занятые в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности.