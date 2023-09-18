Власть 18 сентября 2023, 13:47 Минпромторг не получал жалоб по поставкам беспилотников из Китая после введения экспортных ограничений Минпромторг: жалоб на проблемы с поставками беспилотников из КНР не поступало РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Минпромторг России не поступало обращений от производителей по поводу проблем с поставками китайских беспилотников и комплектующих к ним на фоне экспортных ограничений, введенных КНР с 1 сентября. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

«На текущий момент обращения от производителей о наличии проблем с экспортом БАС и комплектующих в Минпромторг России не поступали», — отметили в пресс-службе.

Реклама

Собеседник агентства добавил, что ведомство обеспечивает «максимальное содействие» в рамках двусторонней работы, в том числе через поддержку Торгового представительства России в Китае. Ситуация с ограничительными мерами находится на контроле Минпромторга. Производителей заблаговременно предупредили о том, что нужно нарастить запасы до введения экспортного контроля.

КНР ввела ограничения на экспорт дронов гражданского назначения, а также комплектующих для беспилотников сроком на два года. СМИ писали, что эти меры осложнили поставки БПЛА в Россию и спровоцировали дефицит некоторых комплектующих, в частности, тепловизоров.