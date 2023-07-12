Власть 12 июля 2023, 14:50 Минпромторг анонсировал введение запрета на госзакупки иностранных дронов Первый замглавы Минпромторга Осьмаков: к 2024 году запретят госзакупки зарубежных дронов Freepik

Читать 360tv в

В России ограничат закупку иностранных дронов для гражданского государственного заказа, заявил первый замглавы министерства промышленности и торговли Василий Осьмаков. По его словам, запрет введут до конца текущего года, сообщило агентство «Прайм».

Замминистра принял участие в сессии на промышленной выставке «Иннопром-2023».

Реклама

«До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», — заявил Василий Осьмаков.

В стране начали обсуждать возможность введения запрета на ввоз зарубежных аппаратов ИВЛ, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что сейчас такое оборудование производят в России. Ранее с подобной инициативой выступили в Минпромторге. Там отметили, что аппараты искусственной вентиляции легких выпускают предприятия Ростеха, а также компании КРЭТ и «Тритон-Электроникс». Аналитики министерства подчеркнули, что производственные мощности способны произвести нужное количество аппаратуры.

Объем государственного заказа на беспилотники в России в текущем году составит 4,4 миллиарда рублей, заявил первый зампред правительства Андрей Белоусов. По его словам, до 2030 года эта сумма составит около 200 миллиардов, сообщил RT.