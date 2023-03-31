31 марта 2023, 22:06
Миноброны России получит завод по ремонту военной техники
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны России
В России создадут завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны. Распоряжение об этом за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение „Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения „120 арсенал“ Министерства обороны Российской Федерации», — указано в распоряжении.
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Основной целью деятельности завода, как добавляется в документе, станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.
Большую часть из возведенных на линии размещения российских войск фортификационных сооружений уже полностью оборудовали. По словам Мишустина, продолжается строительство и переоснащение опорных пунктов для пограничных сил России.
Глава правительства добавил, что особое внимание уделяется ремонту и восстановлению отдельных видов военной техники. Как подчеркнул российский премьер, также важно внимательно следить за материальной и социальной поддержкой военных. Чтобы все предусмотренные в бюджете выплаты они получали своевременно и в полном объеме.
Михаил Мишустин
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