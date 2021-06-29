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    29 июня 2021, 20:28

    Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн

    Кирилл Фролов

    Министерство науки и высшего образования России рекомендовало всем подведомственным вузам провести выпускные онлайн. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, сообщило РИА «Новости».

    Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн

    «Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне», — сказал министр на заседании Российского союза ректоров.

    Он попросил их проконтролировать этот вопрос и «вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны».

    Также в ближайшее время Минобрнауки разработает и направит в университеты рекомендации по организации обучения в условиях пандемии в новом учебном году, привел слова Фалькова ТАСС.

    Накануне министр дал интервью телеканалу «Россия 24». В нем он пообещал, что вакцинация студентов будет добровольной.

    По словам министра, человек, который не привился «в силу каких-то объективных или субъективных причин», должен иметь «качественные условия для образования, никакой дискриминации не должно быть, право остается за студентом».

    Глава Минобрнауки призвал объяснять преимущества прививки от коронавируса. И если «все вузовское сообщество покажет пример», то есть надежда, что новый учебный год начнется в очном формате, подчеркнул он.