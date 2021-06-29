Минобрнауки рекомендовало вузам провести выпускные онлайн

Министерство науки и высшего образования России рекомендовало всем подведомственным вузам провести выпускные онлайн. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, сообщило РИА «Новости».

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне», — сказал министр на заседании Российского союза ректоров.

Он попросил их проконтролировать этот вопрос и «вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны».

Также в ближайшее время Минобрнауки разработает и направит в университеты рекомендации по организации обучения в условиях пандемии в новом учебном году, привел слова Фалькова ТАСС.

Накануне министр дал интервью телеканалу «Россия 24». В нем он пообещал, что вакцинация студентов будет добровольной.

По словам министра, человек, который не привился «в силу каких-то объективных или субъективных причин», должен иметь «качественные условия для образования, никакой дискриминации не должно быть, право остается за студентом».

Глава Минобрнауки призвал объяснять преимущества прививки от коронавируса. И если «все вузовское сообщество покажет пример», то есть надежда, что новый учебный год начнется в очном формате, подчеркнул он.