Минобороны запустило проект «Героини великой Победы» в честь 8 Марта

Минобороны России запустило исторический проект «Героини великой Победы», посвященный подвигам женщин — участниц Великой Отечественной войны. Его приурочили к Международному женскому дню.

Таким образом, ведомство продолжило серию публикаций документов времен ВОВ из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ.

В новом историко-познавательном проекте содержатся архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны. Среди них наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования.

Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е. Никифоровой, которую она подала в главное политическое управление РККА в мае 1944 года. В документе сказано, что за время войны в ряды Красной армии добровольно пришли и были призваны сотни тысяч женщин.

Минобороны также опубликовало фотоальбом 84-й дивизии ПВО «Слава девушкам-воинам!».

Журналисты рассказывали в статьях фронтовых газет про мастерство военнослужащих-женщин. Поэтому в историческом разделе опубликовано несколько номеров ежедневной красноармейской газеты Третьей ударной армии «Фронтовик» за 1944 год. На страницах представлены портреты и описания подвигов девушек-снайперов.

Кроме того, ведомство обнародовало наградные материалы на санитарку Екатерину Михайлову. Она первой бросилась в воду при форсировании Днестровского лимана 6 августа 1944 года. Благодаря отваге и крикам: «Матросы, за мной! Вперед, за Родину! За Сталина!» — женщина увлекла за собой бойцов десанта. Благодаря этому был захвачен плацдарм, важный для дальнейшего развития операции.

За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной армии почти 150 тысяч женщин-военнослужащих получили правительственные награды, ордена и медали Советского Союза. В годы ВОВ 90 женщинам присвоили высокое звание Героя Советского Союза.