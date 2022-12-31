31 декабря 2022, 16:36
Минобороны заявило о возвращении 82 российских военных из плена
Минобороны: 31 декабря из украинского плена вернули 82 бойца ВС России
В Россию вернулись 82 военнослужащих, находившихся в украинском плену, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что бойцам грозила смертельная опасность.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в Минобороны.
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Там уточнили, что освобожденных военных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице их осмотрят врачи, бойцы пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства.
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Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале уточнил, что пленных обменяли по схеме «82 на 82».
На территории ЛНР сейчас находятся более 1200 украинских военнопленных, заявил врио главы республики Леонид Пасечник. По его словам, представители ООН и Международного комитета Красного Креста могут посещать военных, доступ к ним открыт.
Ранее военнопленный из Николаева рассказал «360», что его городу лучше жить в составе России. По его словам, Украина не защищает своих граждан.
Минобороны РФ
Переговоры
Специальная военная операция РФ на Украине
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