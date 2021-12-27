Минобороны заявило, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Он сообщил, что в последнее время альянс выбрал своей целью именно некое «сдерживание» России, при этом НАТО отказывается вести диалог с Москвой на равных.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — сказал Фомин во время брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Фомин добавил, что расширение НАТО на восток, к российским границам, не может не вызывать от Москвы жесткого ответа. Военные маневры альянса проводятся в том числе в Арктической зоне возле границ с Россией.

Также Фомин отметил, что в доктринальных документах Североатлантического альянса последних лет Россия отмечается в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности. С 2014 года партнерство с Россией практически не ведется, в НАТО назвали причиной этому ситуацию на Украине. Как подчеркнул замминистра, именно Запад стал причиной украинского кризиса, поскольку США и их партнеры активнее всего поддерживали «кровавый» переворот в стране.