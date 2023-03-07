Власть 07 марта 2023, 17:46 Минобороны утвердило порядок поступления в ряды добровольцев Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольческие формирования Filip Andrejevic / Unsplash

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Министерство обороны утвердило порядок вступления россиян в добровольческие формирования. Указ опубликовали на портале правовой информации.

Военкоматам порекомендовали обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих сопутствующие военно-учетные специальности. Комиссии будут оценивать физическое здоровье кандидатов, а также оценят их психологическую пригодность.

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По ряду причин добровольцам могут отказать. Среди них — отсутствие российского гражданства, наличие обвинительного приговора или ведение дознания, назначение административного наказания за употребление наркотических или психотропных средств, призывной возраст и непрохождение службы в армии (либо альтернативной службы).

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Заключившему контракт гражданину выдадут удостоверение о пребывании в добровольческом формировании, а также памятку о том, когда ему необходимо прибыть в воинскую часть.

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому военкоматы выдадут добровольцам удостоверения ветеранов боевых действий. При помощи этого документа задействованные в зоне СВО бойцы смогут претендовать на получение льгот.