07 марта 2023, 17:46
Минобороны утвердило порядок поступления в ряды добровольцев
Минобороны определило порядок поступления россиян в добровольческие формирования
Министерство обороны утвердило порядок вступления россиян в добровольческие формирования. Указ опубликовали на портале правовой информации.
Военкоматам порекомендовали обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих сопутствующие военно-учетные специальности. Комиссии будут оценивать физическое здоровье кандидатов, а также оценят их психологическую пригодность.
Реклама
По ряду причин добровольцам могут отказать. Среди них — отсутствие российского гражданства, наличие обвинительного приговора или ведение дознания, назначение административного наказания за употребление наркотических или психотропных средств, призывной возраст и непрохождение службы в армии (либо альтернативной службы).
Реклама
Заключившему контракт гражданину выдадут удостоверение о пребывании в добровольческом формировании, а также памятку о том, когда ему необходимо прибыть в воинскую часть.
Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому военкоматы выдадут добровольцам удостоверения ветеранов боевых действий. При помощи этого документа задействованные в зоне СВО бойцы смогут претендовать на получение льгот.
Минобороны РФ
Законы
Военные
Реклама
Реклама