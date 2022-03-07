Минобороны: Украина пока не выполнила ни одного условия по созданию гумкоридоров

Украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гуманитарных коридоров. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 10:00 понедельника действует режим тишины, организованы шесть гуманитарных конвоев: один — из Киева в Гомель, два — из Мариуполя в Запорожье и Ростов-на-Дону, один — из Харькова в Белгород, два — из Сум в Белгород и Полтаву. О том, насколько безопасны маршруты эвакуации мирных жителей, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Отмечалось, что на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации будут осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации с применением беспилотных летательных аппаратов.

Однако вице-премьер Украины Ирина Верещук на очередном брифинге заявила, что это «неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров». По ее мнению, мирные жители Украины не поедут из-под Киева в Белоруссию, чтобы потом самолетами полететь в РФ. Эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты на территории Украины, процитировали Ирину Верещук в RT.

Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной. Третий раунд состоится в Беловежской Пуще. По информации «Известий», состав российской делегации остался неизменным. Ее по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.