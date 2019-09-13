Минобороны: «Российские ракеты в Европе» появятся не раньше американских

США провели испытание «убийцы» русских солдат Подробнее

«Россия в условиях прекращения действия Договора о РСМД размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе», — заявил 11 сентября Столтенберг в эфире телеканала EuroNews.

При этом американцы 18 августа испытали с помощью пусковой установки МК-41 свои ракеты. США продолжают бездоказательно обвинять Россию в несоблюдении Договора о РСМД, но известно, что МК-41 используются в системе противоракетной обороны в Польше и Румынии.

Издание считает справедливыми российские претензии в адрес Вашингтона. Когда еще Договор о РСМД действовал, Штаты активно реализовывали проект разработки ракеты наземного базирования запрещенной дальности. 2 августа 2019 года США вышли из Договора о РСМД. На тот момент запрещенную ракету уже готовили к испытательному запуску.

Российская Федерация не занималась испытанием ракет средней и меньшей дальности и не имеет их на вооружении. Развертывать подобные комплексы ни в одном регионе мира Москва не планирует. Во всяком случае до тех пор, пока это первыми не сделают американцы.