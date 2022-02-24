Минобороны России заявило, что ВСУ готовят кровавые провокации

ВС РФ приступили к специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР. Такое заявление сделали в Минобороны России.

Решение о начале спецоперации в Донбассе дал президент страны Владимир Путин. При поддержке РФ народные милиции ЛДНР перешли в наступление и прорвали передний край обороны ВСУ. Уже утром они провели мобилизацию и создали группировки войск, добавили в Минобороны.

Оборонное ведомство страны располагает информацией, согласно которой служба безопасности Украины готовит и уже реализует провокации. Они планируют сымитировать массовые жертвы среди гражданского населения.

Данные средств российской разведки ранее показали, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.