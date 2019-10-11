  • Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги

    11 октября 2019, 03:25

    Светлана Степанова

    «Огни свободной Риги» — такое название получил специальный проект Министерства обороны России. Он размещен на сайте ведомства и содержит документы операции по освобождению города от нацистов в 1944 году.
    Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги

    Посетители сайта могут ознакомиться с рассекреченными архивными материалами Рижской наступательной операции. Открыт доступ к журналам боевых действий, наградным документам красноармейцам, политдонесений и свидетельствам о жестокости германских оккупантов на территории Латвии.

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    «Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге… Горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами», — писал когда-то начальник политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

    Этот доклад и еще множество других доступен для изучения на сайте Минобороны.

    Освобождение Риги от немецких захватчиков произошло 13 октября 1944 года. В целом в освобождении Прибалтики принимали участие дивизии Прибалтийского, Белорусского, Ленинградского фронтов, а также часть Балтийского флота. Было разбито 29 из 59 немецких дивизий, остальные вынуждены были отступать в Курляндию.

    В странах Балтии существует мнение, что в 1940–1991 годах их территории были якобы оккупированы СССР. Россия, являясь правопреемницей Советского Союза, категорически отрицает эту версию. МИД РФ неоднократно заявлял, что вхождение Прибалтики в СССР полностью соответствовало нормам международного права XX века.