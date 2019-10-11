Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги

Посетители сайта могут ознакомиться с рассекреченными архивными материалами Рижской наступательной операции. Открыт доступ к журналам боевых действий, наградным документам красноармейцам, политдонесений и свидетельствам о жестокости германских оккупантов на территории Латвии.

«Хоть немцев освободителями не назвали». Эстония переписала историю, чтобы угодить русофобам Подробнее

«Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало более приветливо, чем в Риге… Горожане встречали бойцов и офицеров с цветами и красными флагами», — писал когда-то начальник политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

Этот доклад и еще множество других доступен для изучения на сайте Минобороны.

Освобождение Риги от немецких захватчиков произошло 13 октября 1944 года. В целом в освобождении Прибалтики принимали участие дивизии Прибалтийского, Белорусского, Ленинградского фронтов, а также часть Балтийского флота. Было разбито 29 из 59 немецких дивизий, остальные вынуждены были отступать в Курляндию.

В странах Балтии существует мнение, что в 1940–1991 годах их территории были якобы оккупированы СССР. Россия, являясь правопреемницей Советского Союза, категорически отрицает эту версию. МИД РФ неоднократно заявлял, что вхождение Прибалтики в СССР полностью соответствовало нормам международного права XX века.