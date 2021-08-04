Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство с самого начала принимало участие в разработке российской вакцины от ковида. Он напомнил, что военные специалисты еще в 2015 году создали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола. Они же имели отношение к созданию «Спутника V». Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность», — процитировала слова Шойгу «Газета.ru».

В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин был осведомлен об этих испытаниях. Буквально спустя месяц были сформированы группы военных и гражданских добровольцев, которые участвовали в клинических испытаниях вакцины. Шойгу отметил, что проведенные исследования подтвердили высокую эффективность препарата, благодаря чему он был зарегистрирован и стал доступен для вакцинации.