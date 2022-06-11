Минобороны получило право определять состояния, при которых военным должны оказывать первую помощь

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Минобороны новыми полномочиями. Теперь ведомство сможет устанавливать перечень состояний для оказания первой помощи военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий.

Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации. Согласно тексту закона, Минобороны будет разрабатывать и утверждать перечень состояний, при которых оказывается первая медпомощь, правила ее оказания, а также стандарт оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества.

При этом особенности оснащения аптечек, сумок и комплектов медицинского имущества разрешили устанавливать федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами.

Ввести новые нормы решили из-за того, что ранее законодательство в части оказания первой помощи не учитывало особенности медицинского обеспечения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов при выполнении ими задач по предназначению.