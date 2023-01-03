Власть 03 января 2023, 17:36 Минобороны отчитается об обеспечении участников СВО всем необходимым Президент Путин поручил Шойгу доложить об обеспечении участников СВО оружием и техникой РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об обеспечении всем необходимым участников спецоперации на Украине. Документ ведомство должно предоставить в срок до 1 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

Речь, в первую очередь, идет об обеспечении солдат оружием и техникой. Кроме того, главу государства интересует наличие обмундирования и экипировки, в том числе средств индивидуальной защиты и маскировки.

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Шойгу в докладе должен будет указать меры, которые ведомство приняло для улучшения работы в этой сфере.

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Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские войска получили340 тысяч комплектов экипировки в 2022 году. Госзаказ получили более 500 предприятий. Комплекты полевого обмундирования, которыми обеспечили военнослужащих, рассчитаны на все сезоны.