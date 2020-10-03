Минобороны опровергло причастность флота к загрязнению воды на Камчатке

С июня на полигоне «Радыгино» не велись учения с использованием тяжелой боевой техники.

«В этот же период в акватории Авачинского залива, примыкающей к Халактырскому пляжу, каких-либо мероприятий боевой подготовки с привлечением кораблей и судов Тихоокеанского флота не проводилось», — говорится в сообщении штаба Тихоокеанского флота.

Помимо этого, корабли и суда ВМФ России не перевозили крупные партии нефтепродуктов. Это касается и судов, зафрахтованных в интересах Минобороны РФ для снабжения Тихоокеанского флота.

Штаб Тихоокеанского флота (ТОФ) опроверг информацию зарубежных организаций о его возможной причастности к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от Петропавловск-Камчатского. При этом ТОФ готов оказать необходимую помощь в устранении загрязнения, если поступит обращение от администрации Камчатского края.

О загрязнении воды и погибших животных сообщили ранее местные жители. Серферы получили раздражение кожи и глаз после купания на Халактырском пляже. Позже наличие загрязнения подтвердил глава региона Владимир Солодов. Экологи проверили воду и выявили в ней повышенное содержание нефтепродуктов и фенолов. Теперь причину выясняет природоохранная прокуратура.

Загрязнение нефтепродуктами и фенолами выявили еще на трех участках Авачинского залива, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Минприроды Камчатского края.

Из-за химического загрязнения воды на Халактырский пляж Камчатки выбросилось множество морских животных — рыба, осьминоги, ежи и морские звезды. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться с этим происшествием.