Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

Создание «Военно-строительной компании» вместо бывшего Спецстроя поможет уйти от лишних подрядчиков. Кроме того, такой шаг позволит военному строительству выйти из коммерческого сектора.

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.

Путин подписал указ о создании замены Спецстроя Подробнее

Он отметил, что новая компания не будет иметь аналогов в стране, а ее создание избавит от ненужных подрядчиков. С помощью «Военно-строительной компании» можно будет увеличить до 60% объем работ, сделанных собственными силами. Также появится возможность облегчить бюрократические процедуры.

«На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — добавил замминистра.

Иванов отметил, что создание компании могут завершить уже в течение трех ближайших месяцев. Сейчас военное ведомство обсуждает кандидатуру потенциального кандидата на должность главы организации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» 18 октября 2019 года. Новое образование придет на смену Спецстрою, который ликвидировали 27 сентября 2017 года.