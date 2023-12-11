Важное 11 декабря 2023, 12:55 Минобороны и ФСБ сочли возможным проведение президентских выборов в новых регионах ЦИК: ФСБ и Минобороны одобрили проведение выборов президента в новых регионах РИА «Новости»

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Минобороны и ФСБ считают, что проведение выборов президента России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях возможно. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Центральная избирательная комиссия России 11 декабря провела консультации по вопросу о возможности проведения президентских выборов. В совещании участвовали власти новых регионов России, представители Министерства обороны и Федеральной службы безопасности страны.

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«Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов», — передали в пресс-службе.

Голосование на выборах президента России станет трехдневным. Избирательные участки впервые откроются 15 марта и прекратят работу 17 марта. Партии могут выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в новых выборах. «Народный фронт» создал группу по поддержке его выдвижения. Ранее герой Донецкой Народной Республики Артем Жога заявил, что у Путина не будет конкурентов.