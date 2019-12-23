Минное поле обнаружили в Финском заливе накануне визита Путина

«Минувшим летом под эгидой Русского географического общества состоялась экспедиция на остров Гогланд, участие в которой принимали президент и министр обороны России. Не все знают, что в подготовке и обеспечении этой экспедиции были задействованы корабли, суда и инженерное подразделение Балтийского флота», — сообщил Носатов.

По его словам, перед экспедицией был поставлен ряд задач, но важнейшей оставалась работа по очистке дна, прилегающего к острову, и самого острова от взрывоопасных предметов. По словам адмирала, на территории острова было обнаружено около 20 неразорвавшихся боеприпасов времен ВОВ. Они были обезврежены саперами. Тральщик «Александр Обухов» на дне Финского залива обнаружил минное поле. Немецкие якорные мины были уничтожены при помощи роботизированной подводной техники.

Владимир Путин побывал на острове Гогланд в июле. Там ему показали находки археологов, поднятые с борта судна, которое было найдено возле северо-восточного побережья острова. Оно затонуло в XIX веке. В батискафе президент опустился на балтийское дно, чтобы осмотреть место гибели субмарины Щ-308 «Семга», которая затонула в годы ВОВ в Финском заливе.